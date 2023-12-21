7 диковатых традиций первой брачной ночи в странах третьего мира

Каких только свадебных традиций не бывает! Шотландцы обливают невесту грязной жижей, у некоторых народностей Индии принято пожениться сначала с деревом, прежде чем вступить в брак с человеком, в Корее жениха бьют по пяткам рыбой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии