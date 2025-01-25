Торнике Квитатиани: «Хотелось бы прокатиться на коньках по льду Байкала»

Борец вольного стиля Торнике Квитатиани известен не только победами на российских и международных чемпионатах, но и съемками в фильмах, и участием в телешоу, в том числе неожиданных, где нужно было показывать свои вокальные данные.
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