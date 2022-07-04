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Маласиа прошел первую часть медосмотра в «МЮ». Сегодня обследование защитника «Фейеноорда» будет завершено

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». Накануне 22-летний игрок сборной Нидерландов прошел первую часть медосмотра в английском клубе, сегодня медобследование будет завершено, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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