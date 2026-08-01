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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Батраков сделал голевой пас против «Динамо» Махачкала. У хавбека «Локомотива» было 13+9 в прошлом сезоне РПЛ

Полузащитник « Локомотива » Алексей Батраков отметился голевым пасом в матче против махачкалинского « Динамо » ( 1:0 , второй тайм) во 2-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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