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Фонтанка
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A
Astra
Александр Николаевич, хоть и с опозданием, но поздравляю Вас с Днем рождения и желаю крепкого здоровья и благополучия...
В России утвердил...
Александр Николаевич
ХОТЕЛ бы получить, но мне сегодня(!) 74(!) Чувствую телом, что рядовым бойцом уже не смог бы, а по должности-полковн...
В России утвердил...
Маша Иванова
Какой дефолт-зайдите и посмотрите ЗВР-за последний период отчетности+ профицит бюджета.
«Уйдут все, кто е...
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