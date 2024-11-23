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Протестующие в Монреале выступили против НАТО, устроив массовые беспорядки

Протестующие в Монреале выступили против НАТО, устроив массовые беспорядки В Канаде началась масштабная акция протеста против 70-й сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая проходит с 22 по 25 ноября в Монреале.

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