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Могут начать задумываться: названы четыре главных кандидата на выход из ЕС

Могут начать задумываться: названы четыре главных кандидата на выход из ЕС

Выйти из Евросоюза могут Франция, Германия, Польша и Венгрия. Эти страну уже задумываются об этом, сообщила в беседе с URA.

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Комментарии
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Георгий Смирнов
Евросоюз ещё очень долго будет являться предметом научных диссертаций по теории государства и права. Фактически - это форма изъятия суверенитета у европейских государств в пользу островных и заокеанских рабовладельцев
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