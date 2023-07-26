Могут начать задумываться: названы четыре главных кандидата на выход из ЕС

Пятый каналПолитикаПодписатьсяМогут начать задумываться: названы четыре главных кандидата на выход из ЕСВыйти из Евросоюза могут Франция, Германия, Польша и Венгрия. Эти страну уже задумываются об этом, сообщила в беседе с URA.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииГеоргий СмирновЕвросоюз ещё очень долго будет являться предметом научных диссертаций по теории государства и права. Фактически - это форма изъятия суверенитета у европейских государств в пользу островных и заокеанских рабовладельцевОтветить12 час.Серж ЮжанинОтветить6 час.Серж ЮжанинОтветить6 час.
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