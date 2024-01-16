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Производителей искусственных елок обяжут отвечать за их утилизацию

Производителей искусственных елок обяжут отвечать за их утилизацию

Искусственные ели вошли в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП). Это значит, что компании должны будут отчитываться за утилизацию произведенных ими елей, либо платить экосбор за них.

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