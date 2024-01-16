Производителей искусственных елок обяжут отвечать за их утилизацию

Искусственные ели вошли в перечень товаров расширенной ответственности производителей (РОП). Это значит, что компании должны будут отчитываться за утилизацию произведенных ими елей, либо платить экосбор за них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии