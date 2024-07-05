Первый иностранный заказчик начал выпускать у себя «двухсотую» серию автоматов Калашникова

Россия и Индия продолжают реализацию проектов по направлению военно-технического сотрудничества. Одним из таких проектов в рамках максимальной нацеленности сторон на технологическое взаимодействие является СП, выпускающее АК-203rostec.
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