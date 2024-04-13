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Закон, порядок, государство

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Специалисты ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВВО) завершили проведение весенних осмотров

Специалисты ЖКС № 6 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВВО) завершили проведение весенних осмотров

По итогам сезонного осмотра, на основании составленных актов, Жилищно-коммунальная служба формирует заявочные планы проведения текущего и капитального ремонтов, а также составляет план подготовки объектов к отопительному зимнему периоду 2024-2025 годов.

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