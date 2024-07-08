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Полковник Алехин допустил затопление Харькова при продвижении российских войск

Полковник Алехин допустил затопление Харькова при продвижении российских войск

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин высказал предположение о возможности Украины подорвать две дамбы и затопить часть территории Харьковской области, включая сам город, в случае продвижения российских войск.

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