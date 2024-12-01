Украина сама выбрала роль расходного материала

Не Украина, а украинские олигархи, остальные оказались баранами и пошли туда, куда их повели. Удивительно, что была пословица, хохлы умнее евреев. Оказалось, что они даже в подметки им не годятся.

Юна

У Украины было ВСЁ для сытой и богатой жизни. Земля, климат, территория, полезные ископаемые. Только долгов у них не было! Но они тупо не хотели работать. Почему они решили, что от ЕС будут какие-то льготы и ништяки? Пример прибалтики, Румынии, Болгарии не учит? А теперь нет страны и людей, зато есть долги. За что боролись то? За кружевные трусы?