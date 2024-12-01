Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Александр Пятнистый
    главный вентиль в руках народа-газовиков и попробуй им приказать...США устанавливают...
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Украина сама выбрала роль расходного материала

Оптимист  Р. Ищенко   потужно отвечает  тем,  кто    хихикает   над   тем, что он  уже  десять  лет  украинушку  хоронит.

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Комментарии
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igor kim
Не Украина, а украинские олигархи, остальные оказались баранами и пошли туда, куда их повели. Удивительно, что была пословица, хохлы умнее евреев. Оказалось, что они даже в подметки им не годятся.
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10 час.
Юна
У Украины было ВСЁ для сытой и богатой жизни. Земля, климат, территория, полезные ископаемые. Только долгов у них не было! Но они тупо не хотели работать. Почему они решили, что от ЕС будут какие-то льготы и ништяки? Пример прибалтики, Румынии, Болгарии не учит? А теперь нет страны и людей, зато есть долги. За что боролись то? За кружевные трусы?
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9 час.
Семен Демин
Все это понятно. Непонятно другое: как могли украинцы отупеть до такой степени?  Даже инстинкт самосохранения не работает.
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2 час.

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