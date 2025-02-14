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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России захотели увеличить штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение военкомату о переезде

В России захотели увеличить штрафы до 20 тысяч рублей за несообщение военкомату о переезде

Сейчас штрафы за такое нарушение существенно ниже В Госдуму внесли законопроект об увеличении до 10-20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о пере­езде на срок более трех месяцев без регистрации по новому адресу.

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