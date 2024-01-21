Дореволюционный профессор читал в среднем одну лекцию в неделю, перед лекцией у него был свободный день на подготовку.

И образование было не чета теперешнему.Великие художники картины годами писали. Неспешно окуная в чернильницу гусиные перья, в перерывах между интригами и интрижками, дуэлями и картами, расслабленные ребята создали несравнимо больше и лучше, чем армии современных работников науки и криэйторов, замученных дедлайнами, грантами и KPI.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии