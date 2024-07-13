СКР изымает документацию на заводе, обслуживавшем упавший в Подмосковье Superjet

По делу о крушении Sukhoi Superjet 100 под Коломной в Московской области проводятся допросы свидетелей и очевидцев, продолжается осмотр места происшествия, заявила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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