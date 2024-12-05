Ученые выяснили, как выглядел настоящий Санта-Клаус

Его портрет воссоздал 3-D дизайнер Бразильский 3D-дизайнер Сисеро Мораис воссоздал образ Святителя Николая Чудотворца, используя данные о его черепе, полученные учеными в 1950-х годах при исследовании его мощей.
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