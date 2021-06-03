В Россию вернулись туристы, которым почти сутки пришлось ждать рейса из Турции

Больше 10-ти напряженных часов пришлось пережить в аэропорту Стамбула группе российских туристов. Сотни людей не смогли вовремя вылететь в Москву из-за того, что турецкой авиакомпании «Pegasus Airlines» отказали в согласовали нерегулярного рейса.