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В Россию вернулись туристы, которым почти сутки пришлось ждать рейса из Турции

В Россию вернулись туристы, которым почти сутки пришлось ждать рейса из Турции

Больше 10-ти напряженных часов пришлось пережить в аэропорту Стамбула группе российских туристов. Сотни людей не смогли вовремя вылететь в Москву из-за того, что турецкой авиакомпании «Pegasus Airlines» отказали в согласовали нерегулярного рейса.

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