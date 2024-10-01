Выдавала ли Молдова визы лицам, причастным к терактам в Мали В Интернете появилась информация о том, что Молдова выдала транзитные визы лицам, которые позже были причастны к терактам на севере Мали, осуществленным якобы при участии спецслужб Украины.
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