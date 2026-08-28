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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» продаст Гиу за 10+ млн евро, но дешевле 20 млн. Лондонцы купили форварда за 6 млн в 2024-м

Марк Гиу будет продан дороже, чем был куплен. В пятницу стало известно, что форварда «Челси» приобретет «Лейпциг».

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