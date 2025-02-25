Киев может подписать соглашение с США по минеральным ресурсам 28 февраля

Подписание соглашения между Киевом и Вашингтоном по минеральным ресурсам может состояться 28 февраля в столице США, 25 февраля сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии