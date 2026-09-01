Священники объяснили муки, которые испытывает душа самоубийцы

Церковь дает однозначный ответ на вопрос о том, что происходит с душой самоубийцы. Узнайте, почему этот поступок считается самым страшным грехом в православии и можно ли молиться за тех, кто добровольно ушел из жизни.
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