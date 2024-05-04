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Военное обозрение

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Грузинская царица Тамара. Путь к власти

Грузинская царица Тамара. Путь к власти

«Солнцеликая», «Венец всех царей» – такие эпитеты встречаются в трудах, рассказывающих о знаменитой Тамаре, которой приписывают строительство многих крепостей, церквей и мостов.

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