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Царьград

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Институт геофизики сообщает о вспышках класса M 7-8 сентября

Институт геофизики сообщает о вспышках класса M 7-8 сентября

7-8 сентября ожидаются солнечные вспышки класса M. Согласно данным Института прикладной геофизики, на Солнце зафиксированы низкая активность и одна вспышка класса M и семь класса C.

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