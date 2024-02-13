Как россияне готовятся к встрече 14 февраля, Дня Святого Валентина Анна ЕрмоленкоПоследние социологические исследования показывают, что российские граждане не собираются тратить значительные суммы на предстоящий праздник 14 февраля, который в следующем году придется на среду.
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