Топ округов по устранению свалок на контейнерных площадках составили в Подмосковье

На еженедельном штабе заместитель председателя правительства Московской области и министр по содержанию территорий Владислав Мурашов обсудил с главами муниципалитетов ликвидацию свалок на контейнерных площадках.
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