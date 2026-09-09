Военные расходы вырастут до $3,29 трлн, Украина — лидер по поставкам

Мировые военные расходы в 2026 году увеличатся до $3,29 трлн против $2,95 трлн годом ранее, следует из данных SIPRI, НАТО и национальных ведомств.
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