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Бывшие топ-менеджеры Delivery Club запустили онлайн-фитнес для детей в рамках проекта Motify

Перед запуском сервис провел пилотные испытания с января по июнь 2021 года, сообщили RB.ru в Motify. Исследования показали, что занятия на платформе больше всего востребованы детьми из Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи в возрасте от 8 до 14 лет.

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