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Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия

Дефицит топлива и масло по талонам: у США проблемы, Иран выдвинул Трампу свои условия

Через полгода после нападения на Иран в Соединенных Штатах Америки разворачивается беспрецедентный энергетический кризис, связанный с дефицитом нефтепродуктов, который является прямым последствием американской авантюры на Ближнем Востоке .

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