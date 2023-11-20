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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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  • Элеонора Коган
    Я уверена,что это правда.Автор всегда пишет правду. Коты необыкновенно умные животные и всё понимают!!!Котик Дюа и ег...Кот-поводырь.
  • Виктория Виктория
    А почему "Нет"? Вы сомневаетесь в способностях котов (кошек)?Кот-поводырь.
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Кот-поводырь.

Кот-поводырь.

Встречал я пару раз этого человека в тёмных очках на улице, с огромным котом на поводке. Но вот как-то не приходило мне в голову подойти.

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Комментарии
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Надежда Каштанова
а может это правда?
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14 час.
ВВ
Виктория Виктория
А почему &quot;Нет&quot;? Вы сомневаетесь в способностях котов (кошек)?
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10 час.
Элеонора Коган
Я уверена,что это правда.Автор всегда пишет правду. Коты необыкновенно умные животные и всё понимают!!!Котик Дюа и его сын -наиумнейшие коты и всегда готовы поддержать друг друга и своего хозяина!!!И хорошо, что у него такая дружная семья и он может на них положиться!!! Спасибо вам большое, Олег!!!
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8 час.

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