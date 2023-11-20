Кот-поводырь.

Элеонора Коган

Я уверена,что это правда.Автор всегда пишет правду. Коты необыкновенно умные животные и всё понимают!!!Котик Дюа и его сын -наиумнейшие коты и всегда готовы поддержать друг друга и своего хозяина!!!И хорошо, что у него такая дружная семья и он может на них положиться!!! Спасибо вам большое, Олег!!!