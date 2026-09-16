Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за "клевету" на солдат ЦАХАЛ

Говоря о фильме NAZA, удостоенном награды на Венецианском фестивале, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что картина "изображает офицеров и солдат Армии обороны Израиля военными преступниками" и наносит "огромный ущерб Государству Израиль и солдатам" его армии.
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