Нетаньяху предложил лишать гражданства Израиля за "клевету" на солдат ЦАХАЛ

Говоря о фильме NAZA, удостоенном награды на Венецианском фестивале, премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил мнение, что картина "изображает офицеров и солдат Армии обороны Израиля военными преступниками" и наносит "огромный ущерб Государству Израиль и солдатам" его армии.