Фотовыставку о Владивостоке представили в столице Вьетнама

В столице Вьетнама, городе Ханой, состоялось открытие фотовыставки «Порт приписки Владивосток». В понедельник, 14 октября, было представлено 33 фотографии из двенадцатилетней коллекции фотоконкурса о визуальной истории жизни Владивостока.
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