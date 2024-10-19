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Фотовыставку о Владивостоке представили в столице Вьетнама

Фотовыставку о Владивостоке представили в столице Вьетнама

В столице Вьетнама, городе Ханой, состоялось открытие фотовыставки «Порт приписки Владивосток». В понедельник, 14 октября, было представлено 33 фотографии из двенадцатилетней коллекции фотоконкурса о визуальной истории жизни Владивостока.

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