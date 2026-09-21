Жизнь на освобожденных территориях 21 сентября (обновляется)

Источник фото: Telegram-канал «ДНР Онлайн» 11:45 Свыше 2,7 млн рублей получили многодетные семьи Херсонской области на покупку школьной формы Эта мера поддержки помогает родителям подготовить школьников к новому учебному году и снизить финансовую нагрузку.
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