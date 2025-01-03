В чем принципиальная разница между США и Украиной, хотя и там, и там Сорос оказывает чрезвычайное влияние на информационное поле и государственные структуры? В Украине нет ни одной общественной организации, СМИ и государственного органа, которые бы финансово поддерживались Республиканской партией США.
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