Ростислав Шапошников: В чем принципиальная разница между Соросом, США и Украиной?

В чем принципиальная разница между США и Украиной, хотя и там, и там Сорос оказывает чрезвычайное влияние на информационное поле и государственные структуры? В Украине нет ни одной общественной организации, СМИ и государственного органа, которые бы финансово поддерживались Республиканской партией США.