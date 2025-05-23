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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джош Кронке: «С этим составом «Денвера» все, кроме чемпионства, неприемлемо»

«Очень горжусь тем, как наша команда сплотилась перед лицом тяжелых обстоятельств. Мы сумели выжать из этого сезона гораздо больше, чем казалось неизбежным 6 недель назад.

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