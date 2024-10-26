Во Вьетнаме сняли с должности Генерального секретаря Национальной ассамблеи

Генеральный секретарь Национальной ассамблеи (НА) Буй Ван Куонг был освобожден от должности в ходе парламентской сессии 25 октября, сообщает VNA со ссылкой на заявление НС после закрытого собрания по кадровым вопросам.
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