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Депутат Сахалинской областной Думы ушел добровольцем на СВО на Украине

Депутат Сахалинской областной Думы ушел добровольцем на СВО на Украине

Александр Шарифулин, депутат Сахалинской областной Думы, заключив контракт с Министерством обороны, добровольно присоединился к Специальной военной операции на Украине.

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