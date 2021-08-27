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Неожиданно: Huawei представила EMUI 12 с новыми функциями и обновлённым интерфейсом

Неожиданно: Huawei представила EMUI 12 с новыми функциями и обновлённым интерфейсом

Несмотря на то, что Huawei уже начала переводить свои устройства на фирменную систему HarmonyOS, компания продолжает работать над интерфейсом для смартфонов с Android на глобальном рынке.

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