В Курской области в результате атаки ВСУ загорелись 2 частных дома

29 мая ночью на жилые дома в посёлке Тёткино Глушковского района с двух украинских дронов были сброшены взрывные устройства, в результате чего начался пожар29 мая ночью на жилые дома в посёлке Тёткино Глушковского района с двух украинских дронов были сброшены взрывные устройства, в результате чего начался пожар.