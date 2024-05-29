В Курской области в результате атаки ВСУ загорелись 2 частных дома

29 мая ночью на жилые дома в посёлке Тёткино Глушковского района с двух украинских дронов были сброшены взрывные устройства, в результате чего начался пожар29 мая ночью на жилые дома в посёлке Тёткино Глушковского района с двух украинских дронов были сброшены взрывные устройства, в результате чего начался пожар.
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