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Metro Москва

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Стало известно, от чего на самом деле умер легендарный актёр Сэм Нил

Стало известно, от чего на самом деле умер легендарный актёр Сэм Нил

Актёр Сэм Нил скончался в Сиднее на 79-м году жизни от тяжёлой пневмонии. Звезда "Парка Юрского периода" незадолго до этого смог полностью победить рак крови, однако его иммунитет остался критически ослабленным после агрессивного лечения и не справился с инфекцией.

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