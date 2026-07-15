Стало известно, от чего на самом деле умер легендарный актёр Сэм Нил

Актёр Сэм Нил скончался в Сиднее на 79-м году жизни от тяжёлой пневмонии. Звезда "Парка Юрского периода" незадолго до этого смог полностью победить рак крови, однако его иммунитет остался критически ослабленным после агрессивного лечения и не справился с инфекцией.