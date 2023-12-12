Какой аспект исключает проект Декларации климатического саммита COP28

Проект совместной декларации Конференции ООН по изменению климата (COP28) исключил упоминания об отказе от ископаемого топлива на фоне противодействия со стороны государств-производителей нефти и газа - группы, координируемой Саудовской Аравией.
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