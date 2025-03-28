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Журнал о бизнесе и инвестициях

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НХЛ обновила прогноз по дате, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

НХЛ обновила прогноз по дате, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Национальная хоккейная лига (НХЛ) спрогнозировала, что российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побьет снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки 18 апреля 2025 года в гостевом матче против «Питтсбург Пингвинз».

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