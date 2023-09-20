У России нет хороших решений конфликта на Украине. Победить военным путем на своих условиях она сейчас не может, а переговоры и перемирие будет означать лишь отсрочку войны на более длительный срок.
Царев: «Мы не можем победить на Украине. Сил для наступления нет»
Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Что- то Царёв сильно часто лаять стал, видимо заменил Стрелкова- Гиркина! Ещё один с горячим кофе, на мягком диванчике, в уютной квартирке - все видит, все знает.
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19 час.
ИП
Игорь Петров
Хто это такой, Царёв?
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19 час.
Зоя
это тот который клятвенно божился пере СВО,что украина ждет Росию с цветами,все сдадутся с букетами цветами,хотел стать президентом Хохляндии...провокатор.окопался теперь вРоссии и ттявкает...
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16 час.
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