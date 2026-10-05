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Царьград

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«Просвещение» снизило цены на учебники истории до 45%

«Просвещение» снизило цены на учебники истории до 45%

Издательство «Просвещение», по предписанию ФАС, со значительным снижением на 36,94–44,98% уменьшило цены на учебники по истории для 10-11 классов.

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