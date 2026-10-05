«Просвещение» снизило цены на учебники истории до 45%

Издательство «Просвещение», по предписанию ФАС, со значительным снижением на 36,94–44,98% уменьшило цены на учебники по истории для 10-11 классов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Зеленский проигр...
- Россия расплатитс...
- ДВ Кириенко отметил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым