Ледниковый период. Запад своими руками ломает доверие к собственным институтам

А по тому что, не очень "умные люди" забрались в финансовые институты страны... Мозгов у них не хватает.... И это беда....

Гарий Щерба

КАКИЕ РЕПАРАЦИИ , ЧТО НЕСУТ эти НЕДОНОСКИ или они и ВПРЯМЬ УМОМ ТРОНУЛИСЬ...??? Западных ПОДОНКОВ самих давным давно СУДИТЬ НАДО и провести ВСЕМИРНОЕ СУДИЛИЩЕ что они НАТВОРИЛИ за последние 500-лет . Если ПОДСЧИТАТЬ УРОН какой НАНЕСЛА ,,Западная цивилизация,, ВСЕМУ МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ , то СУКАМ ДЕНЕГ НЕ ХВАТИТ на ВЫПЛАТУ за НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ если даже их СТРАНЫ ПРОДАТЬ с ПОТРОХАМИ вместе с населением и НЕДРАМИ ...!!! И НЕ ВЫРОДКАМ УКАЗЫВАТЬ РОССИИ , ведущей ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ по ВСЕМУ миру , от Западного КОЛООНИЗМА ...!!!