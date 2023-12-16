СССР-Россия
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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • СЭМЭН Иваницкий
    есть мозги... НО не туда повёрнуты((( ссцуккко!!!Ледниковый период...
  • Гарий Щерба
    КАКИЕ  РЕПАРАЦИИ , ЧТО НЕСУТ  эти  НЕДОНОСКИ или они и  ВПРЯМЬ  УМОМ ТРОНУЛИСЬ...??? Западных  ПОДОНКОВ  самих давным...Ледниковый период...
  • Татьяна Маштакова
    ТМ Похоже нас ждут "горячие" новогодние праздники ведь мигрантам итак уже не нравится просто новогодние ёлки. Может б...Массовое побоище ...

Ледниковый период. Запад своими руками ломает доверие к собственным институтам

Ледниковый период. Запад своими руками ломает доверие к собственным институтам

ИА "Антифашист". Липкие ручонки западных лидеров опять потянулись к нашим золотовалютным резервам. Им мало того, что они их заморозили, теперь они мечтают их «освоить».

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Комментарии
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Михаил Кравец
А по тому что, не очень &quot;умные люди&quot;  забрались в финансовые институты страны... Мозгов у них не хватает.... И это беда....
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8 час.
Гарий Щерба
КАКИЕ  РЕПАРАЦИИ , ЧТО НЕСУТ  эти  НЕДОНОСКИ или они и  ВПРЯМЬ  УМОМ ТРОНУЛИСЬ...??? Западных  ПОДОНКОВ  самих давным давно  СУДИТЬ НАДО  и провести  ВСЕМИРНОЕ СУДИЛИЩЕ   что они  НАТВОРИЛИ  за последние 500-лет . Если  ПОДСЧИТАТЬ  УРОН  какой  НАНЕСЛА ,,Западная цивилизация,,  ВСЕМУ  МИРОВОМУ  СООБЩЕСТВУ ,  то  СУКАМ ДЕНЕГ  НЕ ХВАТИТ  на  ВЫПЛАТУ  за НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ  если даже их  СТРАНЫ ПРОДАТЬ  с  ПОТРОХАМИ вместе с населением и НЕДРАМИ ...!!!  И  НЕ  ВЫРОДКАМ  УКАЗЫВАТЬ РОССИИ , ведущей  ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ  БОЕВЫЕ  ДЕЙСТВИЯ  по  ВСЕМУ  миру , от Западного  КОЛООНИЗМА  ...!!!
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5 час.
СЭМЭН Иваницкий
есть мозги... НО не туда повёрнуты((( ссцуккко!!!
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3 час.

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