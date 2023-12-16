ИА "Антифашист". Липкие ручонки западных лидеров опять потянулись к нашим золотовалютным резервам. Им мало того, что они их заморозили, теперь они мечтают их «освоить».
Ледниковый период. Запад своими руками ломает доверие к собственным институтам
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Михаил Кравец
А по тому что, не очень "умные люди" забрались в финансовые институты страны... Мозгов у них не хватает.... И это беда....
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8 час.
Гарий Щерба
КАКИЕ РЕПАРАЦИИ , ЧТО НЕСУТ эти НЕДОНОСКИ или они и ВПРЯМЬ УМОМ ТРОНУЛИСЬ...??? Западных ПОДОНКОВ самих давным давно СУДИТЬ НАДО и провести ВСЕМИРНОЕ СУДИЛИЩЕ что они НАТВОРИЛИ за последние 500-лет . Если ПОДСЧИТАТЬ УРОН какой НАНЕСЛА ,,Западная цивилизация,, ВСЕМУ МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ , то СУКАМ ДЕНЕГ НЕ ХВАТИТ на ВЫПЛАТУ за НАНЕСЕННЫЙ УЩЕРБ если даже их СТРАНЫ ПРОДАТЬ с ПОТРОХАМИ вместе с населением и НЕДРАМИ ...!!! И НЕ ВЫРОДКАМ УКАЗЫВАТЬ РОССИИ , ведущей ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ по ВСЕМУ миру , от Западного КОЛООНИЗМА ...!!!
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5 час.
СЭМЭН Иваницкий
есть мозги... НО не туда повёрнуты((( ссцуккко!!!
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3 час.
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