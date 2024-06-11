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Метод OSINT: как частная разведка стала фактором успешности боевых действий

Метод OSINT: как частная разведка стала фактором успешности боевых действий

Повсеместная цифровизация, когда практически на любом современном гаджете имеется видеокамера, и любая информация, попав в Интернет, моментально становится достоянием общественности, стала большой проблемой в эпоху СВО на Украине и «Холодной войны-2» России с коллективным Западом.

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