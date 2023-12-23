Миронов: Слова Прилепина об Узбекистане не повлекут санкций против писателя

Никаких ограничительных мер в отношении сопредседателя партии «Справедливая Россия – За Правду» и писателя Захара Прилепина за его высказывания об Узбекистане не будет, заявил журналистам лидер партии Сергей Миронов.
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