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Закон, порядок, государство

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В окружных учебных центрах ВВО в Хабаровском и Забайкальском краях начались выпускные экзамены

Выпускники учебных центров будут распределены в соединения и воинские части ВВО для дальнейшего прохождения службы.

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