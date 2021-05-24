Закон и Порядок

135 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • карюкалов вячеслав
    Мда.Сила Сибири прино...
  • mars_z Супрунов
    Просьба к автору этого опуса, вы когда сочиняете статью и приводите цифры, то будьте очень корректны, так как стоимос...Сила Сибири прино...
  • Адель Неважно
    Главное, чтобы газа хватило хоть лет на 5Сила Сибири прино...

Евросоюз не прошёл проверку ковидом

Евросоюз не прошёл проверку ковидом

Единым голосом «единой Европе» больше не звучать Евросоюз сегодня (не само лоскутное квазигосударство, а его брюссельская «голова») – это 7 институциональных органов управления, 6 неинституциональных, 15 специализированных агентств и комитетов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх