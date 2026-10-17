🌫️ Густой туман завтра накроет Симферополь Ночью и утром 18 октября в столице Крыма сохранится туман при видимости 200-500 метров, предупредили в ГУ МЧС России по РК.
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