Трое тренеров детско-юношеской футбольной школы в Гродно получили более 8,5 тыс. рублей за тренировки, которые не проводили, а в документах учета рабочего времени содержались недостоверные данные.
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